Routiniers wijzen Klarenbeek de weg op de route naar de hoofdklasse

„Wacht even hoor, ik moet even op de foto.” Spits Babette van Heeren excuseert zich tijdens het interview, want het is tijd om na de klinkende 4-0 overwinning op Oranje Nassau 2 even een feestje te vieren met de groep en dat op de gevoelige plaat vast te leggen. En terecht, want SC Klarenbeek slaat een mooi gat met de achtervolger en is weer een stap dichter bij het bereiken van het heilige doel: een rentree in de hoofdklasse.