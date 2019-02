Rouveen neemt met zege revanche op CSV’28

Met afgrijzen denken ze bij SC Rouveen terug aan het duel met CSV’28 in de eerste seizoenshelft. Liefst met 5-1 kregen de mannen van trainer Eddy Zwijnenberg klop in Zwolle. In Rouveen neemt de thuisploeg, het zij bijzonder moeizaam, revanche (2-0).