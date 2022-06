Rouveen-routinier Jarno Domine aast op fraai afscheid bij ‘zijn’ club: ‘Hopelijk zit er nog een hoogtepunt aan te komen’

nacompetitie SVM kijkt terug op een topseizoen, ondanks vroege uitschake­ling in nacompeti­tie: ‘Voor de tweede klasse zijn we nog niet goed genoeg’

Ook het inbrengen van voormalig doelpuntenfenomeen Arjan Janse helpt SV Marknesse niet verder in de nacompetitie. Mede doordat de huidige topscorer Chris Berndsen tegen ONT niet het verschil kan maken, verliest SVM met 3-2 en is het seizoen voorbij. Al is er niemand in Marknesse die daar lang wakker van ligt.

