Rouveen sleept finaleplaats binnen met tien man

Niet veel later mocht aanvoerder Ruud Veerman aanleggen voor een vrije trap vanaf twintig meter. Een ferme uithaal, wederom wat geholpen door de wind, leverde meteen de 2-0 op. Toch maakte Rouveen het zichzelf lastig, omdat doelman Daan Kattenberg na een half uur een Zutphens schot niet klemvast kreeg. De intikker was voor Nathan Greven.

Nog voor de rust formuleerde Rouveen een antwoord. Een prachtige aanval over het hele veld had Jarno Domine als eindstation. Hij krulde fraai binnen. Het leek vervolgens of Rouveen het spannend wilde maken. Want twee minuten later pakte Domine zijn tweede gele kaart. Tot overmaat van ramp voor Rouveen maakte Zutphen een minuut na de rust ook nog de aansluitingstreffer. Vanaf dat moment was het overleven geblazen.