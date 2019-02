Rouveen speelt voor een unieke kans

Jarno, je speelt al twaalf seizoenen in het eerste van Rouveen. Ben je ooit wel eens zo ver gekomen in de beker?

,,Nou, nee, dat denk ik eigenlijk niet. We kwamen de groepsfase wel eens door, maar dan hield het op bij één ronde in de knock-outfase. Toen we de poule voor dit seizoen zagen, wilden we daar graag doorheen komen. Daarna ga je gewoon iedere wedstrijd volle bak en moet je ook een beetje geluk hebben met de tegenstanders. Hoe verder je komt, hoe specialer het wordt."

Merk je wel dat het een bijzondere prestatie is?

,,Jawel, binnen de club wordt er steeds meer over gesproken. Stel dat we zaterdag ook van VEV'67 winnen, dan moeten we uit naar Drenthina. Je wil natuurlijk daarna nog een mooie thuiswedstrijd tegen een hoofdklasser spelen. Wat dat betreft hoopten we op Staphorst, maar dat gaat niet meer lukken, haha.”

Je kunt nu wel verder komen dan Staphorst. Is dat nog leuk?

,,We hadden liever tegen ze gespeeld. Dat ze er nu uit zijn, daar hebben we wel wat plezier van gehad. Ik heb er zelf ook wat collega's mee geplaagd, hoor. Dat blijft toch leuk.”

De vierde ronde in de beker en een toppositie in de derde klasse C. Jullie gaan lekker.

,,Ja, dat is even wat anders, hè? De tweede seizoenshelft van vorig jaar was al redelijk en in de zomer is er een goede lichting met jeugdspelers doorgekomen. Dat heeft allemaal meegeholpen. We hebben al een tijdje niet meer verloren en dan wil je ook in de beker niet verliezen.”

Dus als Staphorst geen cupfighter meer is, moeten jullie het maar doen?