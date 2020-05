Rouveen-trainer Eddy Zwijnenberg moet flink puzzelen na drie aderlatingen

SPELERSCARROUSELNiet één, niet twee maar drie steunpilaren van derdeklasser SC Rouveen trekken de deur in de zomer achter zich dicht. Trainer Eddy Zwijnenberg moet opnieuw beginnen en dat had hij niet helemaal verwacht.

Het bericht dat Daimen Schra (20) de stap waagt naar Staphorst is voor Zwijnenberg en Rouveen de volgende teleurstelling in de reeks van de laatste weken. De coach wist immers al dat Matthias Mijnheer (19 jaar, Alcides) en Herwin Talen (29, DESZ) voor een andere club hadden gekozen. ,,Ik ben zo de as van het elftal kwijt.’’

Dat een speler van een derdeklasser het hogerop zoekt, is niet vreemd. Dat drie dragende figuren ineens van het toneel verdwijnen, is een ander verhaal. Iets wat zelden voorkomt. ,,Voor ons is het zuur’’, zegt Zwijnenberg dan ook. ,,De doelstelling kunnen we beter aanpassen. Vorig jaar verloren we de finale van de nacompetitie tegen Quick’20. Dit seizoen hadden we ver kunnen komen, maar gooide corona roet in het eten. Nu heb ik een elftal over met minder kwaliteit. Er gaan in ieder geval 25 doelpunten weg.’’

Quote We houden minder kwaliteit over, er gaan in ieder geval 25 doelpunten weg Eddy Zwijnenberg, Trainer SC Rouveen

Nou is de Zwolse coach ervaren, en niet zomaar van slag. Zwijnenberg snapt dat Mijnheer vanwege zijn trainersloopbaan bij de PEC-jeugd voor een zondagclub kiest. Talen gaat met kameraden uit Staphorst naar DESZ. En Schra wil bij Staphorst, vier klassen hoger, investeren in zichzelf. ,,Zeker voor Schra is het een enorme stap, die misschien een jaar te vroeg komt. Ik vind wel dat we in de coronacrisis een beetje dubbel slachtoffer zijn. Je hebt al wekenlang minder contact met elkaar en ziet elkaar niet of nauwelijks, waardoor dit kan gebeuren.’’

Gave lichting

Schra en Mijnheer komen uit een succesvolle lichting van Rouveen. Zeven junioren kwamen twee jaar geleden ineens de selectie versterken. ,,Dat maak je niet vaak mee’’, beseft Zwijnenberg. ,,We hebben nog best een goede groep over, maar het is allemaal niet zo breed als afgelopen seizoen.’’