Rouveen weet nog steeds niet wat verliezen is

Een zucht van opluchting maakt zich meester van sportpark Het Achterveen in Hattem. Trainer Eddy Zwijnenberg heeft zijn Rouveen daar in 3C nipt met 2-3 zien winnen. ,,Zwaarbevochten, maar dik verdiend”, glundert de oefenmeester na afloop.

De scheidsrechter trekt maar liefst twaalf minuten blessuretijd bij. En daarin kan het alle kanten op. Zwijnenberg: ,,Los van het feit dat iedereen zich afvroeg waar die twaalf minuten in vredesnaam vandaan kwamen, hadden wij dit duel al eerder moeten beslissen. Meerdere malen alleen op de keeper af gegaan, zelfs een keer met twee man. Maar die bal ging er steeds niet in dus bleef het spannend.” Rouveen is dit seizoen nog ongeslagen, staat met 14 punten uit 6 duels tweede en treft volgende week de nummer drie: Elspeet. Zwijnenberg: ,,Dan kunnen we écht laten zien of we bovenin thuishoren.”

In hetzelfde 3C knokt het Olympia’28 van trainer Hans Roeland zich tegen ESC naar een zeer verdienstelijk punt. Na een 3-1 achterstand knalt Bram Haasjes de bal van grote afstand over de doelman (3-2). Jeffrey van de Belt knikt tien minuten voor tijd de 3-3 tegen de touwen.

In 2J domineert het DESZ van trainer Pim Kaagman in de eerste helft tegen DZOH uit Emmen. Tom Kisjes brengt de roodhemden al na vijf minuten op voorsprong. Vijf minuten ná rust lobt diezelfde Kisjes de Sluzigers naar de winst (0-2). Pim Kaagman is een tevreden man: ,,Ja, we hebben echt lekker gevoetbald en ook gewoon dik verdiend gewonnen. Na rust hanteerde Drenthina veelal de lange bal, maar echt in de problemen zijn we niet meer geweest.” DESZ treft zelf nog een keer de lat, zeven minuten voor tijd mist Drenthina een strafschop. Kaagman: ,,Na die gemiste penalty was het duel wel gespeeld.”

Een duel dat helemaal niet werd gespeeld, is d’Olde Veste tegen WHC. Vanwege een coronageval bij de uitploeg is de wedstrijd in 1E uit voorzorg afgelast.

Op zondag regent het, na een 3-4, 7-0, 4-4 en 4-3 in 5A opnieuw goals bij een duel van Giethoorn. Dit keer wint de ploeg van Auke Take met 3-5 bij Diever/Wapse.

In 2K houden VENO en Emmeloord elkaar lange tijd in evenwicht. Toch zorgt Tim in ‘t Veld van VENO in de 94ste minuut voor de winnende treffer (3-2).

Twee klassen lager maken de koplopers in 4A opnieuw geen fout. Het Wacker van trainer Gert Jan Hoekstra wint in en tegen De Blesse met 2-4. Havelte gooit Donkerbroek op de slachtbank. De ploeg van Patrick Visser komt eerst nog op achterstand, maar na een 3-1 bij rust prijkt er uiteindelijk een 6-2 op het scorebord. Grote man bij Havelte is Bjorn van Dalen. Hij scoort drie keer.

Uitslagen

Zaterdag



Oost

3C

ESC - Olympia’28 3-3

Hattem - SC Rouveen 2-3

4D

Noord Veluwe Boys -VHK 1-4



Noord

1E

d’Olde Veste - WHC afgelast

2J

Drenthina – DESZ 0-2

FC Meppel - LTC 0-0

3A

Tonego – Willemsoord 1-1

3D

Fit Boys - SVN’69 0-0

Nieuwleusen - Vitesse’63 3-1

5G

Blokzijl – Steenwijk 0-13

VVAK - Steenwijker Boys 2-4

Espel - SVBS’77 2-2

Ens – Alcides 1-2

MSC – Nagele 4-0

Zondag

Noord

2K

VENO - SC Emmeloord 3-2

3D

FC Oldemarkt – Oldeholtpade 2-2

Steenwijkerwold – Protos 1-0

Oranje Zwart – Dwingeloo 1-4

USV – Sweel 3-0

4A

Lemmer - Steenwijker Boys 1-3

Zandhuizen – Ruinerwold 0-1

De Blesse – Wacker 2-4

Havelte – Donkerbroek 6-2

5A

Blankenham – Scheerwolde 2-5

Stânfries – Kuinre 3-2

Uffelte – IJhorst 0-4

Diever-Wapse – Giethoorn 3-5