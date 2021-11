Rouvener Jean-Paul Hooikammer sloopt Olympia’28 met vier doelpunten en een assist bijna in zijn eentje

Hoofdklasse Een werkgevers­ver­kla­ring en de KNVB is om: Baicadila is terug bij Alcides, en scoort gelijk

Het is best even slikken voor Alcides als Jermain Baicadila in maart aankondigt over te stappen naar HZVV. Maar zo’n acht maanden later is de aanvaller ineens weer terug in Meppel, en hoe. Tegen Purmersteijn (2-2) luistert hij zijn rentree op met een goal.

14 november