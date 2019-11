Rouwend Ruurlo recht de rug

Het tragische nieuws kwam keihard aan, ook binnen de spelersgroep. Aanvoerder Koen Hoijtink is een goede vriend van Schouten, de twee waren vrijdagavond nog samen op stap. ,,We waren die avond gezellig een biertje aan het drinken. Vervolgens kregen we zaterdagochtend een appje van Wouter. Dat kwam behoorlijk bij me aan kan ik je zeggen. Ik ken de ouders van Wouter natuurlijk ook goed. Het deed echt veel met me."