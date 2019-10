Rouwenhorst vindt vijf jaar in Dedemsvaart voldoende

FIASCO Bij AGOVV wordt de 11-1 nederlaag het liefst snel vergeten

11:32 Met 11-1 verliezen, zo’n uitslag had Julius Wille nog niet eerder meegemaakt. Maar de aanvoerder van AGOVV reageert in de week na het echec bij Otterlo nuchter. ,,Het is pijnlijk duidelijk geworden dat we nog niet zo ver zijn als we dachten.’'