Rowi Hollegien krijgt als voetballer plotseling de keeperhandschoenen aan, en verliest ook nog eens

Trainer Dik Runherd is na afloop niet te benijden. ,,We hebben echt heel veel blessures en dan komt de blessure van Nick Hendriks echt beroerd uit", weet hij. De vervanger is de 20-jarige Rowi Hollegien, normaal gesproken de motor op het middenveld. Hij kampt ook al met een blessure. ,,Ja de knie is niet optimaal, maar keepen wil nog wel. Ik hoop wel dat ik over een paar weken weer voetballer ben. Het is de eerste keer, dus het voelt een beetje onwennig.”