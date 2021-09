Roy Nieuwenhuis is na tien seizoenen uitgespeeld in Diepenveen 1

De kleine twinkeling in de ogen van Nieuwenhuis nadat hij vertelde waarom hij was gestopt bij het eerste van Diepenveen vertelde eigenlijk het hele verhaal. De ook nog eens jarige mannetjesputter is in januari vader geworden van een zoontje. Het moment voelde daardoor goed. ,,Elke week op zondagmiddag voetballen met de jongens is heel leuk, maar niets kan op tegen een dag op pad zijn met je zoon”, aldus de 32-jarige verdediger. Klaar met het voetballen is hij dan ook niet. Vanaf dit jaar speelt Nieuwenhuis in het tweede van Diepenveen. ,,Ik wilde wel blijven voetballen op niveau en was nog niet klaar voor een bierelftal. Ik wil nog lekker fit blijven en dat kan bij het tweede aangezien het ook een selectie-elftal is. Het aanvangstijdstip van 11 uur past alleen een stuk beter in mijn persoonlijke leven.”