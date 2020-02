Royston Drenthe bezorgt HHC de eerste nederlaag sinds november

Na vijftien minuten kreeg HHC de eerste grote kans. Richard Arends, de doelman van Kozakken Boys, leverde de bal in bij Rutger Etten, maar de middenvelder zag dat zijn schot door diezelfde Arends werd gekeerd. HHC had het moeilijk met de compacte defensie van de tegenstander, die op zijn beurt loerde op de counter. Balverlies van Serge Fatima en Joël Amakodo werd echter niet afgestraft. Aan de andere kant kon Fatima de bal niet inkopppen na een vrije trap van Jurjan Mannes.

Vlak voor rust kreeg Etten de tweede grote kans. Hij ontving de bal in de zestien en stond oog in oog met Arends, die zijn schot in de lange hoek tegenhield.

Klasse van Drenthe

Na een uur spelen bracht HHC-trainer Gert Jan Karsten buitenspeler Nick de Bondt in het veld. Een aantal keer dit seizoen zorgde zijn invalbeurt voor een impuls en de coach hoopte op een repeterend verhaal. Het was echter een invaller van de tegenpartij die de wedstrijd zou beslissen. Royston Drenthe mocht negen minuten voor tijd aanleggen voor een vrije trap op randje zestien. De oud-international had weinig laten zien, maar toonde in één moment zijn klasse. Drenthe schoot de bal in de kruising.