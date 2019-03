Ruinerwold geeft tegen Protos in zijn geheel niet thuis

Eigenlijk maakte Ruinerwold zondag geen enkel moment aanspraak op een goed resultaat. Daarvoor gingen de meest simpele dingen fout, al was het ook zo’n wedstrijd waarin niets lukte of meezat. Protos, ook geen wereldelftal, profiteerde meerdere malen van weifelend optreden van de defensie van Ruinerwold. Zo kwam bijvoorbeeld de 0-2 tot stand vlak voor rust. Net toen de thuisploeg een goede fase had, meerdere corners bewerkstelligde, maar niet tot scoren kwam. Dat deed Protos in de tweede helft nog drie keer.