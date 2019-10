Ruinerwold niet opgewassen tegen efficiëntie Steenwijkerwold

En zo begint Steenwijkerwold andermaal goed aan een seizoen. In de voorbije twee seizoenen begon de ploeg ook sterk, maar werd steeds promotie naar de derde klasse misgelopen. De goede start van dit jaar zet de ambities in ieder geval kracht bij. Het gedegradeerde Ruinerwold kan prima meekomen, maar is gewoonweg minder efficiënt.

Het is de ingevallen Wilco Stevens die Steenwijkerwold na krap een halfuur spelen op voorsprong zet. Stevens neemt de bal goed aan en schuift binnen. Dankzij de natte grasmat krijgt de bal precies genoeg vaart mee om doelman Ewout Knol te passeren.

In de eerste helft vallen er in totaal drie kansen te tellen, de goal van Stevens meegerekend. De andere twee zijn voor Ruinerwold-aanvaller Kevin Loof. In eerste instantie weet hij niet te scoren, maar op slag van rust is het wel raak. Hij loopt de bal haast het doel in: 1-1.

Stootkracht

Na rust is Steenwijkerwold de betere. Ruinerwold houdt de discipline minder vast en moet vaker in de achteruit. In de defensie vallen gaten, waar de thuisploeg van probeert te profiteren. Uiteindelijk lukt het Mitchell Mosterman om te scoren. Na 58 minuten spelen is het daardoor 2-1. Daar blijft het bij.

Steenwijkerwold begint dus prima aan de competitie, met 10 punten uit vier duels. Voor Ruinerwold is het na twee degradaties op rij nog even zoeken in de vierde klasse (4 uit 3). Voetballend gezien moet dat goed komen, het ontbeert de ploeg alleen nog aan stootkracht voorin.