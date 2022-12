Ruinerwold zet koploper onder druk na ruime overwinning tijdens inhaalduel

overzicht zwolleRuinerwold heeft het inhaalduel met Sportclub Makkinga met 5-0 gewonnen. Door de zege nemen de Drenten de tweede plek in de vierde klasse A in, op drie punten afstand van koploper Olyphia.

Het duel Ruinerwold - Sportclub Makkinga stond op 13 november jongstleden ook al op het programma, maar werd toen na 11 minuten gestaakt vanwege een dubbele beenbreuk van Ruinerwold-speler Tom Everts. In de kou werden op dezelfde dag als de WK-finale de resterende 79 minuten gespeeld.

Voor de thuisploeg begon het duel voorspoedig, want na 11 (of waren het er nou 22?) minuten zette Chiel Kooiker de thuisploeg op voorsprong. Dat was gelijk het hoogtepunt van het eerste helft, want 1-0 was ook de ruststand.

Na de pauze nam Ruinerwold al snel alle spanning weg. Kevin Loof verdubbelde binnen 4 minuten de score, waarna wederom Loof en Stijn Smid de score nog verder uitbreiden, nog voor het derde kwart van de wedstrijd was aangebroken. In de allerlaatste minuut nam Jurrian Nijmeijer het slotakkoord tot zijn rekening: 5-0.

De ploeg van Johnny Wassenaar gaat het winterreces in op de tweede plaats, na een foutloze decembermaand met negen punten uit drie wedstrijden. Lijstaanvoerder Olyphia is mooi in het vizier, het gat naar de Friezen is drie punten.

Noord, vierde klasse A: Ruinerwold - Sportclub Makkinga 5-0 (1-0). 22. Chiel Kooiker 1-0, 49. Kevin Loof 2-0, 64. Loof 3-0, 66. Stijn Smid 4-0, 90. Jurrian Nijmeijer 5-0. Bijzonderheid: het duel werd gespeeld vanaf minuut 11, het moment waarop de wedstrijd in november werd gestaakt.

De grote winnaar bij Wesepe tegen Batavia’90 was de neutrale toeschouwer, die zondagmiddag bij het duel tussen de laagvliegers liefst acht goals kregen voorgeschoteld. Van de twee ploegen ging er geen eentje met de volle buit naar huis (4-4). Batavia stapte wel als morele winnaar van het veld, want het maakte in het laatste halfuur een 4-1 achterstand goed. ,,Dan denken we de wedstrijd lekker uit te kunnen voetballen, maar er sloop na de 4-2 toch angst in. We scoren aan de andere kant ook te moeilijk, terwijl we er in de eerste tien minuten al met 3-0 voor konden staan”, aldus Wesepe-trainer Wilco Klomp.

Oost, vijfde klasse E: Wesepe - Batavia’90 4-4.