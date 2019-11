Rus met missie laat zich bij Orderbos niet uit het veld slaan door dubbele beenbreuk

Het is een waterkoude donderdagavond in november. Vierdeklasser Orderbos speelt een oefenpotje tegen Voorst en Ilya Lebedev (19) verveelt zich stierlijk op de bank. ,,De tweede keeper speelde. Ik vroeg de trainer of ik mocht meedoen. Na rust kwam ik in het veld als linksbuiten. Het ging prima. Ik scoorde en de trainer zei dat ik de beste speler van het veld was. Toen ging het mis: een speler van Voorst tackelde me wat onbehouwen van opzij. Ik hoorde 'krak' en wist meteen dat het mis was.''