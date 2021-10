Rustig op de bank zitten bij Be Quick’28, dat lukt Marcel Boudesteyn nog steeds niet

Door de wooncrisis raakte Basteom bijna haar keeper kwijt, maar clubliefde overwon

Anderhalf uur reizen voor de training en niet kunnen blijven hangen in de kantine. Het zorgde er bijna voor dat Timon Nijkamp (28) van Basteom de handdoek in de ring gooide. Totdat die ene gouden tip kwam via Facebook, waardoor de doelman eindelijk weer in Steenderen kon komen wonen.

24 oktober