Rutger Dijk behoedt Gramsbergen voor pijnlijke nederlaag tegen LTC

Van verzorgd voetbal is geen sprake meer als Gramsbergen bijna een uur achter de feiten aanhobbelt. In de laatste minuten tegen de concurrent uit Assen is het meer ‘op hoop van zegen-voetbal’. Waarbij een balletje goed moet vallen, zoals dat heet. Het gebeurt zowaar ook nog, omdat Dijk in het strafschopgebied wel reageert en doelman Jelle van der Veen als een zoutpilaar op de doellijn blijft staan. Daar maakt de Drentse doelman zijn enige fout van de wedstrijd.