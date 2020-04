Rutger Dijk doet een stapje terug, van Gramsbergen naar Bruchterveld

Dijk (28) stapte in de zomer van 2013 over van HHC Hardenberg naar Gramsbergen, waarvoor hij bijna 200 officiële wedstrijden speelde en 24 doelpunten produceerde. Hij maakte met de groenwitten in het seizoen 2015/2016 de stap naar de tweede klasse mee, na een titel in de derde klasse C.