Ruurlo en Schouten zijn nog niet op elkaar uitgekeken

Ruurlo is Schoutens eerste klus als hoofdtrainer. In zijn debuutjaar promoveerde de Ruurloër direct via de nacompetitie naar de derde klasse. In de twee daaropvolgende seizoenen wisten Ruurlo en Schouten zich op dat niveau te handhaven.

Tegenslag

Dit seizoen wordt vooral gekenmerkt door tegenslag, zowel sportief als privé. De dorpsclub is de rodelantaarndrager in 3C. Daarnaast verloor Schouten in november zijn moeder na een slopende ziekte. De sympathieke oefenmeester besloot daarom zijn taken even tijdelijk neer te leggen. In die periode werd hij vervangen door dorpsgenoot Jan Ligtenberg.