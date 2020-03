Ruurlo in blessuretijd naar belangrijke zege

IJhorst houdt punten in huis maar verliest ook

18:18 Het werd uiteindelijk een fortuinlijke zege: de 3-2 van IJhorst zondagmiddag op Scheerwolde. Dat had de ploeg van trainer Richard Blokzijl echt aan zichzelf te wijten. Na een 3-0 ruststand dacht zijn team er veel te gemakkelijk over. Scheerwolde kwam terug en bezorgde IJhorst zo de eerste twee tegentreffers in eigen huis van het seizoen. “In de rust zei ik: we beginnen gewoon weer op 0-0. Maar we deden in de tweede helft alles verkeerd.”