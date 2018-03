’s-Heerenbroek bindt ook HTC aan de zegekar

De tweede helft was een stuk minder leuk dan de eerste. HTC leek moeite te hebben met de meewind en ’s-Heerenbroek speelde heel compact. De eerste kans viel pas een kwartier voor tijd te noteren, toen HTC een bal van de lijn gehaald zag worden. Eén minuut voor tijd leek Kwakkel de wedstrijd in het slot te gooien door de 3-1 binnen te tikken, maar HTC had nog een slotoffensief achter de hand. Binnen een minuut maakte Marco Tatje een werelddoelpunt door vanaf 25 meter de bal in de kruising te rammen, waarna HTC nog een gelijkspel rook. ’s-Heerenbroek kreeg in de blessuretijd drie hoekschoppen te verwerken, haalde nóg een bal van de lijn, maar kon uiteindelijk opgelucht ademhalen: 3-2.