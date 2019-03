's-Heerenbroek blaast Wilsum van het veld

De eerste helft was het aangluren niet waard. Wilsum had de wind mee, maar profiteerde daar niet van. Toch kopte Gert Jan Sollie de thuisploeg uit een corner op voorsprong. Het was het enige echte gevaar van Wilsum over de hele wedstrijd. ‘s-Heerenbroek kwam daarna beter in de wedstrijd. Jesper Wennemers strafte een foutje achterin af (1-1) en Wiljen van Ittersum kopte op de lat.

De harde wind maakte goed voetballen onmogelijk, maar ‘s-Heerenbroek maakte er toch het beste van. Het drong Wilsum na rust, met de wind in de rug, terug op eigen helft en stapelde kans op kans. Toch had het geknoei in de defensie van de opponent nodig om op voorsprong te komen. Invaller Wim Kwakkel benutte die kans van dichtbij. Niet veel later was het over en sluiten, toen William Dekker diep gestuurd werd en de doelman met fraaie lob verschalkte.