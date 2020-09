’s-Heerenbroek pakt de draad zes maanden na dato gewoon weer op; 5-1 tegen Reaal

De slingers waren nog niet opgehangen in verenigingsgebouw De Kandelaar, maar bijna iedereen wist het zeker in ’s-Heerenbroek. De titel in de vierde klasse was in maart een kwestie van tijd met vijf punten voorsprong op WZC Wapenveld. Covid-19 bleek echter dé grote spelbreker. Nu is Reaal Dronten in competitieronde één de tegenstander, straks volgen - ouderwets - de derby's tegen Wilsum en Zalk.