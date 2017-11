Saai is het dit seizoen niet bij Vitesse'63

Droomstart Veno De bezoekers schoten letterlijk uit de startblokken. Vanuit de eerste de beste aanval, Vitesse’63 had de bal nog niet geraakt, kwam Veno op een 0-1 voorsprong. Het was aanvaller Brian Nieweg die de bezoekers uit Vollenhove met een schuiver op voorsprong zette. De juichkreten galmden nog na in Koekange, toen het amper een minuut later ook al 0-2 werd. Nieweg bleek niet zelfzuchtig en vond ploeggenoot Steven Winters. Die drukte succesvol af.

Tij gekeerd

Het bleek een echte wake up call voor Vitesse’63. Trainer Ben Batterink zag zijn mannen tot twee keer toe genadeloos hard in de val trappen, maar zag ook hoe de spelers slimmer om wisten te gaan met het aanvallende spel van Veno. Binnen no-time werd de achterstand zelfs omgezet in een voorsprong. Alfred Pekel gaf het goede voorbeeld door na tien minuten spelen de bal met een streep de kruising in te jagen. Niet veel later was het Jeroen van den Berg met de gelijkmaker, na voorbereidend werk van Pekel. Een minuut na de gelijkmaker werd het al 3-2. Van den Berg mocht aanleggen voor een strafschop en faalde niet. Nog voor rust tekende Ron Keizer voor de 4-2. De paal stond zelfs nog de 5-2 van Jeroen Oldengarm in de weg.