Saamhorigheid troef bij Steenwijker Boys

Sander, wat was dit voor wedstrijd?

,,Een moeizame wedstrijd, want we hebben het tegen De Blesse bepaald niet gemakkelijk gehad. Dat we met drie punten van het veld stappen, zegt iets over de wilskracht van mijn ploeg. Als ik zie hoe gretig wij na rust uit die kleedkamer komen, dan is de zege verdiend en ben ik echt trots op deze jongens.”