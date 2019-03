Sabono op de trainerstoel van Kampen

Sabono is in Kampen met name bekend geworden als aanvaller van Go Ahead Kampen, KHC en VV Kampen. de clubleiding heeft de staf na het vertrek van Zaki opnieuw samengesteld. Assistent-trainer Ricardo Maurer is gebleven, net als elftalleider Fred de Munnik. Frank Diender neemt de plaats in van keeperstrainer Weijer Dijkstra.