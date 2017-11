Sallandser dan Veltmaat kan niet

,,En dan spelen we ook nog eens in een nagenoeg volledig Sallandse competitie. Hoe mooi wil je het hebben?", zegt de huidige trainer van de zondagvierdeklasser

Op zijn 18e debuteerde hij in het eerste elftal, hij speelde op het middenveld en in de spits. Er waren twee korte uitstapjes; zowel bij FC RDC als bij Diepenveen had hij als beginnend trainer jeugdelftallen onder zijn hoede. ,,Mijn droom is altijd geweest hier terug te keren als hoofdtrainer bij de senioren. Vorig jaar is die droom uitgekomen. Ik ben weer thuis."

Sprookje

Daarmee was het sprookje nog niet uit. Onder zijn leiding deed de ploeg in 5G lange tijd mee om de titel, die naar Sportclub Deventer ging. ,,Maar dan is het helemaal mooi als je via de nacompetitie alsnog promoveert. Ha! Precies tien jaar na het laatste kampioenschap van de ploeg waar ik toen nog deel van uitmaakte."

Het huidige doel is een stabiele vierdeklasser worden en de jeugdopleiding een sportieve boost te geven. ,,De jeugd krijgt zogenaamde carrouseltrainingen. Alle elftallen krijgen dezelfde oefenvormen in dezelfde periode van het seizoen. Waarbij de nadruk ligt op het technische aspect, kinderen moeten altijd met de bal bezig zijn", stelt de fitnessinstructeur.

Jeugdliefde

Appeltje, eitje. Deze man gaat nooit meer weg bij zijn jeugdliefde. ,,De rest van mijn leven bij Raalte? Nou, ik ben hier in ieder geval nog lang niet klaar. Als het aan mij ligt, blijf ik nog wel een poosje."

Met twee jonge dochters thuis laat het diploma oefenmeester UEFA B nog even op zich wachten. ,,Ik hoop over een jaartje of drie met de cursus aan de slag te kunnen, die ambitie heb ik zeker wel."

Het vlaggenschip bezet op dit moment de zesde plaats in 4H, zondag wacht de uitwedstrijd bij Holten, dat achtste staat. ,,Ook een mooie. We zitten in een mooie, open competitie. De teams zijn aan elkaar gewaagd. Maar wij gaan winnen."