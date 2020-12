Samenwerking tussen trainer Smit en Lemelerveld wordt na vijf jaar verbroken

KNVB-beker Zak geld is voor DVS’33, HHC en Staphorst doekje voor het bloeden na eliminatie uit de KNVB-be­ker

18 november Een geldbedrag en een startbewijs voor de KNVB-beker in het aanstaande seizoen. Daar moeten de amateurclubs die nog in het bekertoernooi speelden het mee doen. DVS’33, HHC Hardenberg en Staphorst is door de uitsluiting een aantrekkelijk affiche ontnomen. Allemaal heel begrijpelijk, maar ook onbevredigend.