Samir Merraki blijft definitief bij Go Ahead Kampen

Merraki verkaste in de winterstop naar Go Ahead Kampen, maar in eerste instantie was dat op huurbasis. De technische commissie van de eersteklasser is er echter in geslaagd om er een definitieve overgang van te maken. ,,We verwachten dat hij, met zijn creativiteit en voetballend vermogen, een belangrijke schakel gaat worden binnen het elftal”, meldt de club. Merraki speelde eerder voor IJsselmeervogels, VVOG en Lelystad.