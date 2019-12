Sander Danes stopt als actief speler en wordt keeperstrainer HHC

Danes zit in zijn elfde seizoen bij de koploper van de tweede divisie, hij is daarmee de langst dienende speler van de club. Voorzitter Bert Beun zegt dat HHC de sluitpost gaat missen. ,,Sander is nog steeds van grote waarde voor ons eerste elftal en zal met die ervaring op het veld van minstens zo’n grote waarde zijn voor zijn opvolgers. We zijn blij en trots dat Sander langer aan HHC verbonden wil blijven.”