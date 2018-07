Sander Danes wil bij HHC nog van geen wijken weten

Sander Danes staat voor zijn tiende seizoen bij HHC Hardenberg. De doelman had aanvankelijk een andere loopbaan voor ogen, als keeper in de eredivisie of aanvaller.

Sander Danes (32) had altijd het idee dat hij op deze leeftijd zou stoppen als keeper. Hij heeft nog steeds de wens om ooit als aanvaller in het veld te staan. De doelman van HHC Hardenberg werd in zijn jeugd als veldspeler gescout door de Drentse selectie en moest kiezen tussen voetballen of keepen. Hij koos voor het laatste, omdat hij daar iets beter in was. ,,Achteraf heb ik daar vaak spijt van gehad, omdat ik voetballen diep van binnen leuker vind’', zegt Danes. ,,Ik heb de beslissing daarna elke keer uitgesteld, omdat ik het bij HHC naar mijn zin heb en de club graag wil dat ik blijf.''

Zaterdag speelt Danes met HHC de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding (tegen RKZVC, 18.00 uur). Het wordt zijn tiende seizoen bij HHC. Eind vorig jaar verlengde The Flying Mailman, de bijnaam van de postbode uit Hollandscheveld, zijn contract tot 2020. ,,Ik ga nog niet afbouwen. Ramon Nijland heeft mij goed vervangen toen ik eind vorig seizoen geblesseerd was. Maar als ik mijn niveau haal, ben ik niet bang voor mijn plek.''

Ander oranje

Het had niet veel gescheeld of Danes had vroeger voor een ander oranje team gespeeld. Op zijn negentiende was hij als keeper van FC Emmen in beeld voor Oranje O20, dat deelnam aan het WK in eigen land. ,,Ik deed het goed bij Emmen en kon daar verlengen. Maar mijn zaakwaarnemer Edwin de Kruijff adviseerde mij te wachten op een eredivisieclub en ik luisterde naar hem. Anderhalve maand later scheurde ik mijn labrum af, een soort kruisband in je schouder. Daardoor kon ik een heel jaar niet keepen. Volgens de dokter misschien wel nooit meer.''

Volledig scherm 2016: Hoogtepunt voor Danes en HHC, de bekerwedstrijd bij AZ. © Pro Shots/Ed van de Pol

De contractverlenging bij FC Emmen ging niet door en Danes hoorde weinig meer van De Kruijff. Tijdens het WK, dat onder meer in aan de Meerdijk werd gespeeld, zat de geboren Groninger geblesseerd thuis. Ene Lionel Messi werd topscorer van het toernooi.

Mooie club

De pijn in zijn schouder ging na verloop van tijd weg, maar Danes haalde nooit meer het niveau van voor zijn blessure. Na een tweede periode bij FC Emmen kwam HHC op zijn pad. ,,Dat is de mooiste club om op dit niveau te presteren. Een kampioenschap was de kers op de taart geweest, maar dat wordt steeds lastiger. Het had onder Marcel Groninger moeten gebeuren'', vindt Danes. ,,De derde plek van afgelopen seizoen is een hoogtepunt. Het wordt moeilijk om dat te evenaren. Minder tegengoals krijgen is een belangrijk doel, maar dan nog mogen mensen niet verwachten dat we weer met gemak zo hoog eindigen.''

Alessandro Danes is negen jaar oud, fan van Messi en actief bij HH'97 in Hollandscheveld. Het zoontje van Sander Danes moet straks een keuze maken tussen voetballen of keepen. ,,Net als ik vroeger kan hij beter keepen. Ik weet nog steeds niet of ik de goede keuze heb gemaakt, omdat het door die blessure anders is gelopen dan ik hoopte. Ik zou mijn zoon adviseren om niet te kiezen voor dat waar hij beter in is, maar voor wat hij leuker vindt.''