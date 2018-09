Sander Poll wil met Overwetering groeien door te verbinden

Van leider ín het veld naar voorman daarbuiten. De 39-jarige Sander Poll stopte in juni als centrale verdediger bij derdeklasser Colmschate en traint nu tweedeklasser Overwetering, waar hij in eerste instantie lijfsbehoud nastreeft. ,,Ik kijk niet naar de ranglijst, het gaat me om de ontwikkeling van de groep."

De Deventenaar, die naast Colmschate uitkwam voor Rohda Raalte en het Nederlands militair elftal, houdt niet van scorebordjournalistiek. ,,Uitslagen zijn de buitenkant. Ik zie een groep die progressie maakt en zich kan handhaven in de tweede klasse. Dat we in de beker geen punten haalden, had ik ergens wel verwacht. In het laatste duel tegen Heino hebben we zeventig minuten goed weerstand geboden. We moeten nog wat weerbaarder worden en ook in het laatste deel van de wedstrijd de taken goed blijven uitvoeren. Elke training en elke wedstrijd kijken we naar het grotere geheel."

Mentaal

Poll, docent lichamelijke oefening aan scholengemeenschap Noord-Oost Veluwe in Epe, kreeg er een vak bij. ,,Het is zeker een vak, vooral mentaal. Als voetballer geef je alles van jezelf en je richt je op je taak. Als trainer moet ik een selectie van achttien spelers volgen, dat is een heel ander verhaal."

In het voorseizoen had hij zowel het eerste als het tweede team onder zijn hoede. ,,Daar was toen nog geen trainer voor. Een groot voordeel was dat ik veel spelers heb leren kennen. We hebben nu een mooie mix in de selectie. Vanuit de A1 heb ik Ali Hushun, Ruben Brinkhorst, Nick ten Veer en Oscar Kappert overgeheveld. Of dat jongens voor de basis zijn? Daar geef ik geen antwoord op, dat ligt aan de jongens zelf. Als ze blijven leren van zichzelf, de trainer en de oudere spelers, dan kan dat."

Borrelen