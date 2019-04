SC Emmeloord haalt doelman Portijk

BEKER OOST Rohda bereikt ‘grote’ KNVB-be­ker door zege in Berkum

13:16 Niet de hoofdklasser, maar de eersteklasser mag zich komend seizoen melden in de eerste ronde van de KNVB-beker. Uitdager Rohda Raalte is in de kwartfinale van de oostelijke beker tegen Berkum simpelweg de betere ploeg (2-3).