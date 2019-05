SC Emmeloord neemt afscheid van vaste waarden Van Wieren en Ebbers

Van Wieren (35) speelde zestien jaar lang in het shirt van de Emmeloordse tweedeklasser en droeg in die periode jarenlang de aanvoerdersband. Hij was goed voor 65 goals. Ebbers (33) was veertien seizoenen onderdeel van het vlaggenschip van de club en scoorde daarin zes keer. Beide spelers stoppen niet met voetballen, want ze gaan verder in het derde elftal van de vereniging.