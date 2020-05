SC Emmeloord raakt vaste waarden Jonkman en Matthijssen kwijt

Jonkman (28) kwam zes jaar geleden van buurman Flevo Boys naar SC Emmeloord, en zette met de zondagclub de stap naar de tweede klasse. Nu gaat hij verder in Groningen, waar Jonkman ook al woont. SC Stadspark is sinds 2018 eersteklasser en eindigde in de afgebroken competitie op de twaalfde plaats.