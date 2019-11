SC Emmeloord stunt tegen hoofdklasser HZVV

BEKER NOORDDe stunt van de dag in het noordelijke bekertoernooi kwam weg bij SC Emmeloord, want de zondag tweedeklasser rekende af met hoofdklasser HZVV. In de polder eindigde het in 2-0.

Emmeloord komt normaal gesproken uit in de tweede klasse, maar moest het in de eerste knock-outronde van de districtsbeker opnemen tegen HZVV. De ploeg uit Hoogeveen werd het vuur aan de schenen gelegd en uiteindelijk resulteerde het zelfs in een bekerstunt van jewelste. Gerke Schaap maakte kort na rust de 1-0 en via Maric Naaktgeboren eindigde het in 2-0.

Op Urk blijven ze met twee ploegen in de race. Het eerste elftal had geen kind aan De Weide, al was het bij rust verrassend 2-1 voor de thuisploeg. Na de rust stelden de Urkers echter orde op zaken en door goals van Bennie Dunnink, Marinus Snoek, Lucas Schraal (twee) en Riekelt Nentjes eindigde het in 2-6. Het duel lag nog wel ongeveer een half uur stil, omdat scheidsrechter Ten Horn met een blessure van het veld moest. Het tweede elftal versloeg derdeklasser Dwingeloo met 4-2.