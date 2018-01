SC Espel kiest voor trainersduo Van Eerde/Jol

Marknessenaar Van Eerde was al twee perioden eerder actief als trainer van de polderclub. Hij gaat de verbintenis aan met oud-eerste elftal speler Mark Jol, die als assistent en trainer in opleiding ervaring op gaat doen.

Hiermee is de opvolging van de afscheid nemende Patrick Helsdingen afgerond. Helsdingen is momenteel bezig aan zijn derde seizoen SC Espel. De club staat op de vijfde plaats in 5A Noord.