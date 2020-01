SC Genemuiden en spits Baicadila stoppen samenwerking al na één seizoen

BEKER PROGRAMMA Bergent­heim tegen Rohda in bekertoer­nooi; Columbia treft weer hoofdklas­ser

15:28 In het bondsbureau van de KNVB in Zwolle is maandag geloot voor de districtsbekers Noord en Oost. Daar worden in het weekeinde van 22 en 23 februari de wedstrijden gespeeld van de laatste 32 teams. De zestiende finales staan voor een weekeinde later op het programma.