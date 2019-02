SC Genemuiden en Staphorst verslikken zich in laagvliegers

Laagvlieger SVZW won dit seizoen tweemaal in de hoofdklasse B. En beide keren was SC Genemuiden de tegenstander. Dat de 2-1 in Wierden geen toevalstreffer was, bleek vier maanden later wel: 2-3.

De heenwedstrijd in oktober was vooral erg slecht, het duel in Genemuiden verdiende een andere winnaar. De ploeg van trainer Jan van Raalte voetbalde niet verkeerd, kreeg de ene na de andere opgelegde kans, maar profiteerde amper. In de slotfase ging het helemaal mis: van 2-1 werd het 2-3 voor SVZW. ,,Pijnlijk en totaal onnodig”, mokte aanvoerder Dirk Muis. ,,Als één ploeg het verdiende om te winnen, dan waren wij dat.”

Cornervlag

Het feestje in de SVZW-kleedkamer was groot. De ploeg in nood - negentien gespeeld, elf punten - boekte in Genemuiden de tweede zege van het seizoen. Een counter in blessuretijd zette de dug-out van de bezoekers in vuur en vlam. De voltallige selectie rende na de 2-3 richting de cornervlag om het winnende doelpunt te vieren.

Nadat Genemuiden zich via Omar Kavak en Sijmon Eenkhoorn had teruggeknokt van een 0-1 achterstand, leek een ruime zege in de maak. Omdat de ploeg weigerde uit te lopen, bleef SVZW hoop houden. En terecht: de ploeg uit het oosten scoorde in de slotfase nog tweemaal en nam de punten mee naar Wierden.

,,We moeten zorgen dat we een team blijven”, stelde Muis. ,,We hebben na de winterstop een goede reeks gehad, met zeven punten en nul tegengoals. Dat gaf veel vertrouwen. Hier moeten we nu niet meteen van van de leg raken. We willen niet in de oude patronen van de eerste seizoenshelft terugvallen.”

Negen man

Ook Staphorst liet punten liggen tegen een ploeg in degradatiegevaar. DETO - dat de wedstrijd met negen man eindigde - hield de titelkandidaat knap op 1-1.