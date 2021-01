SC Genemuiden gaat wél langer door met Velda, Streutker en Van Benthem

Velda (30), Streutker (27) en Van Benthem (27) zijn drie onbetwiste basisspelers bij Genemuiden en hebben het naar hun zin in de tapijtstad. Van de drie speelt middenvelder Velda er het langst; de oud-profvoetballer kwam in 2018 naar de zaterdaghoofdklasser. Verdediger Streutker (2019) en Aanvaller Van Benthem (2020) volgden later.

Eerder liet SC Genemuiden weten niet door te gaan met drie andere steunpilaren, Omar Kavak, Patrick Jansen en Martijn van der Laan. De club wil verjongen en gaat dat zonder deze dertigers doen. Met name het vertrek van Kavak is opvallend. De spits scoorde er de afgelopen jaren lustig op los in Genemuiden en had graag langer willen blijven.