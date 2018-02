SC Genemuiden haalt Jonker op bij CSV Apeldoorn

Go Ahead Kampen stopt per direct met hoofdtrainer Rahantoknam

20 februari Het huwelijk tussen Go Ahead Kampen en trainer Stephan Rahakantoknam is na vijftien wedstrijden voortijdig ontbonden. Club en coach zij het niet eens over de manier waarop het seizoen moet worden afgemaakt. Assistent-trainer Arjen Bredewolt toont zich solidair met Rahakantoknam en heeft zijn contract eveneens laten ontbinden.