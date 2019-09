SC Genemuiden knokt zich naar weer een thuiszege

HoofdklasseEr was een periode dat de fans van SC Genemuiden maar weinig te juichen hadden. Hoe anders is het nu, want zaterdag tegen Volendam vecht de ploeg zich naar de tweede thuiszege op rij. Volendam wordt met 3-1 verslagen.

Het is in eerste instantie een wedstrijd in evenwicht, waarbij Genemuiden wel meer en meer het initiatief pakt. Net op het moment dat je denkt dat de thuisploeg op voorsprong gaat komen, valt ‘ie aan de andere kant binnen. Pieter Kroon verschalkt na dik een half uur doelman Patrick Jansen en plotseling moet Genemuiden in de achtervolging.

Ze raken daar niet van in de war, allerminst zelfs. Nog voor de rust wordt er flink op orde zaken gesteld, waardoor Genemuiden met een voorsprong de kleedkamer opzoekt. Eerst maakt Omar Kavak de gelijkmaker na een prima aanval en per toeval is verdediger Jens Jurn Streutker goed voor de 2-1. Kort voor het doel wordt de bal zo tegen hem aan geschoten en die rolt rustig binnen.

Na rust moet Genemuiden aan de bak, want Volendam besluit al snel om het aanvallender neer te zetten. Daardoor wordt de druk flink opgevoerd, maar bezwijken doet Genemuiden niet. Twee ballen van de lijn, een flitsende aanval, alles loopt goed af. In de slotfase is het counteren geblazen en eenmaal is het raak. Kavak wordt in stelling gebracht door Kay Velda en schiet raak. 3-1, weer een thuiszege en bovenin de hoofdklasse B. Wat een weelde.