SC Genemuiden krijgt oud-speler van Go Ahead Eagles in de selectie

Na doelman Hidde Streutker is Dekker de tweede speler van buitenaf die de hoofdmacht van SC Genemuiden komt versterken. De Deventenaar heeft een verleden in het profvoetbal: in het seizoen 2017-2018 kwam hij als speler van Go Ahead Eagles tot negen wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Voor die tijd was de middenvelder actief in de jeugdopleiding van Colmschate’33 en Schalkhaar.