SC Genemuiden laat de fans weer eens voldaan naar huis gaan

Hoofdklasser SC Genemuiden wint voor het eerst dit seizoen, thuis van Eemdijk (2-0), en aanvallers Jermain Baicadila en Omar Kavak zijn van de ‘nul’ af. Het is bovendien de eerste competitiezege op eigen veld sinds 2 februari.

Ze moeten er een uur op wachten, de supporters van Genemuiden. De goal die al een tijdje in de lucht hangt, valt dan toch. Nieuwkomer Baicadila scoort, een verdiende treffer. Want wat de ploeg van trainer René van der Weij deze zaterdagmiddag laat zien, is veelbelovend. Attractief, bij vlagen. En met lef, iets wat de coach vorige week tegen ACV (2-2) juist miste bij zijn spelers.

De goal van Baicadila komt voort uit een vlotte aanval. Prima bal van Kavak, keurige voorzet van Frank Kuurman. Baicadila hoeft alleen nog maar het laatste tikje te geven, en dat doet hij met succes: 1-0. Niet veel later is Kavak het eindstation. De spits passeert de kleine, maar atletische Eemdijk-keeper Wouter Beukers met een bekeken balletje in de hoek. Beide spitsen van Genemuiden zijn na drie competitiewedstrijden van de nul af.

,,Nu komen de dingen eruit die je van dit elftal verwacht”, stelt Kavak. ,,Dit voetbal willen we vaker laten zien. Elke wedstrijd leggen we de lat weer wat hoger. Dit was voor ons een perfecte overwinning.”