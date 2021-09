SC Genemuiden laat kans op zege met dubbele cijfers liggen in Noordscheschut, maar 0-7 is ook opvallend

Noordscheschut is geen hoogvlieger dit seizoen, dat moge duidelijk zijn. De Drentse ploeg staat na vier nederlagen al op 18 tegentreffers. Toch is de zege van Genemuiden er eentje die opvalt. Natuurlijk vanwege het hoge aantal doelpunten en zeker ook omdat de ploeg in het eerste half uur al korte metten maakt met de tegenstander. Binnen tien minuten is het 0-1 via Nick Buitink, negen minuten later is het 0-2 via Rens van Benthem en als ook Sijmon Eenkhoorn na 25 minuten al 0-3 maakt, is de wedstrijd beslist.