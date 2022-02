SC Genemuiden pakt zakelijk drie punten, Go Ahead Kampen weggecounterd in Nunspeet, dubbel feest bij Nagele

Hoofdklasse B

Flevo Boys speelde een goede eerste helft tegen het sterke Volendam. Timon Rorije zorgde voor de vlotte voorsprong. Nog voor rust kwam Volendam op gelijke hoogte, terwijl Flevo Boys vanuit omschakelmomenten grote kansen miste. Na rust was Volendam dominant en werd Flevo Boys nauwelijks nog gevaarlijk. De 1-2 viel laat in de wedstrijd. Trainer Arjen Postma was wel tevreden over het vertoonde spel. ,,We misten nogal wat spelers en dan is een verliespartij tegen de beste ploeg van de hoofdklasse B geen schande.’’