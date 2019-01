SC Genemuiden slaat slag met oud-prof Martijn van der Laan

Van der Laan is een bekende naam in het Nederlandse voetbal, de mandekker droeg de shirts van SC Veendam, SC Cambuur en FC Groningen. In Genemuiden vult hij de leegte op die Dirk Muis na dit seizoen achterlaat.

De in Hoogezand geboren Van der Laan is sinds de zomer clubloos. Na zijn vertrek bij Cambuur trainde de ervaren verdediger mee bij Harkemase Boys. Niet om een contract af te dwingen, maar om zijn conditie op peil te houden. Bij SC Genemuiden krijgt Van der Laan de kans om weer in clubverband te voetballen.