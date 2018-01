SC Genemuiden speelt nog lang niet als een kampioen

Dat SC Genemuiden niet wint in Hoogeveen, is één. Maar de manier waarop de hoofdklasser uit de winterstop komt doet trainer Jan van Raalte veel meer pijn. Het spel is niet best. Bovendien verliest hij topscorer Omar Kavak met een rode kaart en vallen Robert Boes (wreef) en Arjen Hagenauw (hamstring) geblesseerd uit.